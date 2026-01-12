Hoy en Tierra Del Fuego, se inicia un nuevo día con el amanecer a las 09:54 y un panorama de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana variarán entre los -0.6°C y 2.9°C. Es recomendable tener a mano alguna forma de abrigo debido a la sensación térmica que podría sentirse más baja por los vientos. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad promedio de 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A medida que avanzamos hacia la tarde, el clima se mantendrá con nubosidad parcial, con el sol poniéndose a las 17:12. Las temperaturas seguirán siendo frescas, por lo que te sugerimos seguir abrigado. La humedad relativa alcanzará el 96%, haciendo que el ambiente se sienta más frío de lo anticipado.

Observaciones astronómicas

La fase lunar sigue en decrecimiento, y para los interesados en la astronomía, el momento de la luna saliendo será a las 15:57. En resumen, un día frío y nublado en la región.