Clima mañanero en Catamarca. La jornada comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 6.4°C. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 22 km/h. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones, lo que ofrecerá un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que el día avance, la temperatura subirá, alcanzando un máximo de 23.7°C. Por la tarde, el cielo seguirá mayormente nuboso y se mantendrá una humedad relativa ideal para el confort. No se espera lluvia durante la tarde ni la noche, permitiendo disfrutar de una velada tranquila. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, con ráfagas ocasionales que no superarán los 16 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 13 de enero de 2026

El amanecer se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer llegará a las 18:33. Estos horarios permiten una duración de luz solar considerablemente amplia para disfrutar de las actividades del día.