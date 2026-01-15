Hoy el clima en Tucumán se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante toda la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, brindando un ambiente fresco a primera hora del día. Los vientos serán de una intensidad moderada, con una velocidad máxima que podría llegar a los 22 km/h desde el sur. La humedad relativa permanecerá en torno al 41%, lo que influirá en la sensación de frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al avanzar el día, especialmente hacia la tarde y la noche, continúan los cielos parcialmente nubosos con un aumento en la temperatura que alcanzará los 22.4°C como máximo. Las condiciones de viento se mantendrán, aunque podrían intensificarse ligeramente. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, así que no se esperan lluvias significativas en la región. La puesta del sol se espera a las 18:35, llevando a un descenso gradual en las temperaturas para la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

El amanecer ha sido a las 08:06 y el anochecer se prevé a las 18:35, momento en que comenzará a refrescar. La luz del día estará presente durante aproximadamente nueve horas y media, lo que ofrece un buen margen de tiempo para realizar actividades al aire libre.