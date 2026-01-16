Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 16 de enero de 2026
Clima Tucumán
El clima en Tucumán durante la mañana
Este viernes, 16 de enero de 2026, el clima en Tucumán se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, y tendremos condiciones generales de estabilidad durante las primeras horas del día. Se sentirá un viento moderado con velocidades de hasta 7 km/h, mientras que la humedad será alrededor del 41%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
En la tarde y noche, el tiempo se mantendrá en similar sintonía con lo vivido durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 22.4°C, y continuarán las condiciones parcialmente nubosas. El viento soplará a una velocidad máxima de 7 km/h, culminando el día con una humedad cercana al 41%, lo cual da una sensación de comodidad y frescura.
Observaciones astronómicas para Tucumán
En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol salga a las 08:06 y se ponga a las 18:35, marcando así el ciclo de luz natural del día. Una oportunidad ideal para disfrutar de espacios al aire libre de manera responsable.