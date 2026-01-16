El clima en Tucumán durante la mañana

Este viernes, 16 de enero de 2026, el clima en Tucumán se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, y tendremos condiciones generales de estabilidad durante las primeras horas del día. Se sentirá un viento moderado con velocidades de hasta 7 km/h, mientras que la humedad será alrededor del 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, el tiempo se mantendrá en similar sintonía con lo vivido durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 22.4°C, y continuarán las condiciones parcialmente nubosas. El viento soplará a una velocidad máxima de 7 km/h, culminando el día con una humedad cercana al 41%, lo cual da una sensación de comodidad y frescura.

Observaciones astronómicas para Tucumán

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol salga a las 08:06 y se ponga a las 18:35, marcando así el ciclo de luz natural del día. Una oportunidad ideal para disfrutar de espacios al aire libre de manera responsable.