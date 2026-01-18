El clima en Buenos Aires para esta mañana se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas registradas rondan los 5.6°C, y la máxima alcanza los 15.7°C, creando un ambiente fresco y ligeramente húmedo. No se prevé ninguna precipitación significativa durante la mañana, permitiendo actividades al aire libre sin mayores problemas. La ligera brisa que recorre la ciudad, con un viento máximo de 21 km/h, añade un toque de frescura a la atmósfera matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el clima mantendrá su comportamiento de nubosidad parcial. Las temperaturas tenderán a descender ligeramente al caer la noche. La humedad se mantendrá relativamente alta, con un máximo cercano al 92%, mientras que las condiciones permanecen generalmente secas. Se recomienda llevar un abrigo ligero por si la temperatura desciende más de lo esperado al anochecer. Los vientos continuarán soplando suavemente desde el este.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Hoy, el sol en Buenos Aires saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, brindando un total de aproximado 9 horas y 47 minutos de luz diurna.