Para quienes se encuentran en Chubut, les contamos que el clima de la mañana de este domingo 18 de enero de 2026 se presenta con condiciones de despejado. Las temperaturas estarán oscilando en un rango entre los 7.3°C como mínima y alcanzará los 14.7°C como máxima. Los vientos se mantendrán moderados en la región, con una velocidad máxima de 31 km/h. Además, el nivel de humedad será considerable con un 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará mayormente despejado. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán entre los 7.3°C y los 14.7°C. La velocidad del viento podría alcanzar hasta los 52 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en la costa. La humedad se mantendrá alta durante todo el día.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol se asomará en el horizonte a las 08:49 y se esconderá a las 17:51, brindando un total de 9 horas y 2 minutos de luz diurna. Por su parte, la luna tendrá su salida a las 08:28 y se pondrá a las 16:57.