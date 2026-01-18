Hoy en Córdoba, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, mientras que los vientos tendrán una velocidad máxima de 19 km/h. La humedad se ubicará en torno al 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, se prevé que las temperaturas suban hasta los 21.9°C. El cielo seguirá parcialmente cubierto, pero no se esperan precipitaciones. La velocidad del viento se mantendrá constante a lo largo del día, no sobrepasando los 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

El amanecer está previsto para las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:21. Tómese un momento para disfrutar los espectáculos naturales que el firmamento ofrece hoy.