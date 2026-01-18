El clima de hoy en Formosa se presentará con características particulares que merecen nuestra atención. Durante la mañana, esperamos un cielo parcialmente nuboso, acompañado de una temperatura mínima alrededor de 7.9°C, lo que nos sugiere un inicio de jornada fresco. La humedad relativa será notable, acercándose al 96%, una condición que puede generar una sensación de bochorno. Además, el viento se manifestará con una velocidad media de 5 km/h, aportando una ligera brisa que puede ser placentera para aquellos que transiten al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avancemos hacia la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán similares. La temperatura máxima alcanzará los 20.5°C, brindando una tarde templada. La posibilidad de precipitación es baja, por lo que es improbable que veamos lluvias durante el transcurso vespertino. Los vientos podrían incrementarse ligeramente en la intensidad, manteniendo una estabilidad que no generará grandes cambios en el ambiente. Al caer la noche, la temperatura descenderá de nuevo, por lo que se recomienda vestir adecuadamente para evitar sentir frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Hoy, el amanecer será a las 07:02 AM, marcando el inicio del día con un sol que se asomará tímidamente entre las nubes. El ocaso está previsto para las 06:08 PM, cerrando así una jornada en la que podremos disfrutar de aproximadamente 11 horas de luz solar. Estas condiciones pueden ser idóneas para la observación de amaneceres y atardeceres, momentos en los que el cielo puede presentar colores espectaculares.