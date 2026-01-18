Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 18 de enero de 2026
Previsión Meteorológica
Hoy en Mendoza, el clima presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas cercanas a los 6.6°C. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, es recomendable llevar un abrigo ligero para enfrentar el aire fresco de la mañana, ya que la humedad rondará en un 62%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C, manteniendo un cielo parcialmente cubierto. El viento alcanzará una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una brisa agradable. Durante la noche, las condiciones continuarán sin precipitaciones, por lo que la jornada se mantendrá mayormente seca.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026
Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 08:34 AM y se pondrá a las 06:35 PM. Es un buen día para planificar actividades al aire libre al atardecer.