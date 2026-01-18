Hoy en Mendoza, el clima presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas cercanas a los 6.6°C. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, es recomendable llevar un abrigo ligero para enfrentar el aire fresco de la mañana, ya que la humedad rondará en un 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C, manteniendo un cielo parcialmente cubierto. El viento alcanzará una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una brisa agradable. Durante la noche, las condiciones continuarán sin precipitaciones, por lo que la jornada se mantendrá mayormente seca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 08:34 AM y se pondrá a las 06:35 PM. Es un buen día para planificar actividades al aire libre al atardecer.