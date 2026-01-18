Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 18 de enero de 2026
Clima Diario
En la clima de hoy en Río Negro, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, proporcionando un ambiente fresco para las primeras horas del día. Se prevé que el viento sople a una velocidad media de 22 km/h, lo cual puede generar una sensación térmica ligeramente más baja. La humedad relativa será del 82%, por lo que es recomendable tener a mano un abrigo ligero para no sentir el frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Ya en las horas de la tarde y noche, las condiciones del tiempo serán similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, ofreciendo un clima más cálido respecto a la mañana. Aunque no se esperan lluvias significativas, el cielo permanecerá cubierto por nubes, proporcionando un ambiente sereno y sin sobresaltos meteorológicos. A medida que el día avance, el viento seguirá siendo constante, y la humedad no variará significativamente, permaneciendo alrededor del 82%.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026
Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Estos momentos del día pueden ser ideales para disfrutar de una caminata al aire libre o simplemente para contemplar la belleza de los paisajes característicos de la región.