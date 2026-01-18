En la clima de hoy en Río Negro, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, proporcionando un ambiente fresco para las primeras horas del día. Se prevé que el viento sople a una velocidad media de 22 km/h, lo cual puede generar una sensación térmica ligeramente más baja. La humedad relativa será del 82%, por lo que es recomendable tener a mano un abrigo ligero para no sentir el frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Ya en las horas de la tarde y noche, las condiciones del tiempo serán similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, ofreciendo un clima más cálido respecto a la mañana. Aunque no se esperan lluvias significativas, el cielo permanecerá cubierto por nubes, proporcionando un ambiente sereno y sin sobresaltos meteorológicos. A medida que el día avance, el viento seguirá siendo constante, y la humedad no variará significativamente, permaneciendo alrededor del 82%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Estos momentos del día pueden ser ideales para disfrutar de una caminata al aire libre o simplemente para contemplar la belleza de los paisajes característicos de la región.