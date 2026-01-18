Hoy en Salta, el clima se presenta con condiciones de un estado del tiempo mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 3.4°C, con una humedad que podría alcanzar hasta un 47%. Será necesario contar con abrigo al salir por la mañana. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, creando una sensación térmica más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre. En la noche, la temperatura podrá bajar, pero se mantendrá dentro de un rango cómodo. Aunque la humedad disminuirá ligeramente, es aconsejable llevar un suéter para disfrutar del fresco de la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Hoy, el sol hará su salida a las 8:03 y se pondrá a las 18:40, permitiendo un día de luz considerable durante la mayoría de las horas diurnas. La luna, en cambio, se mostrará tímidamente, iniciando su salida a las 18:02.