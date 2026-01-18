Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas para la mañana alcanzarán los 3.4°C, mientras que las máximas rondarán los 7.3°C. La humedad se mantendrá en un 80% durante el día, con vientos a una velocidad máxima de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto. Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones, manteniendo un rango similar al del día. Los vientos se incrementarán ligeramente alcanzando los 25 km/h, y se espera que la humedad ronde el 80%, por lo que es importante considerar abrigarse adecuadamente. En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol fue a las 9:33 y el ocaso está previsto para las 17:34, proporcionando un día de escasa luminosidad.