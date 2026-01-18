Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 18 de enero de 2026
Clima Diario
Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas para la mañana alcanzarán los 3.4°C, mientras que las máximas rondarán los 7.3°C. La humedad se mantendrá en un 80% durante el día, con vientos a una velocidad máxima de 25 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto. Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones, manteniendo un rango similar al del día. Los vientos se incrementarán ligeramente alcanzando los 25 km/h, y se espera que la humedad ronde el 80%, por lo que es importante considerar abrigarse adecuadamente. En cuanto a las observaciones astronómicas, la salida del sol fue a las 9:33 y el ocaso está previsto para las 17:34, proporcionando un día de escasa luminosidad.