Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 18 de enero de 2026
Clima hoy
Hoy, domingo 18 de enero de 2026, el estado del clima en Santiago del Estero será parcialmente nuboso. Durante la mañana, se anticipa una mínima de 9.5°C, acompañada de algunas nubes dispersas. La humedad alcanzará hasta un 63% y los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. A pesar de las nubes, no se prevé lluvia, por lo que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 0%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Con el avance del día, el clima continuará mostrando cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán a 22°C en la tarde. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando los 26 km/h. Asimismo, la humedad no cambiará drásticamente, manteniéndose en un rango cómodo.
Para los observadores astronómicos, la salida del sol será a las 08:04, y el atardecer está programado para las 18:29. La luna, por su parte, saldrá a las 17:49. Por lo tanto, será un buen día para disfrutar de las actividades al aire libre en Santiago del Estero, siempre y cuando no se necesite protección adicional contra el frío del amanecer.