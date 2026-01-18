Hoy, domingo 18 de enero de 2026, el estado del clima en Santiago del Estero será parcialmente nuboso. Durante la mañana, se anticipa una mínima de 9.5°C, acompañada de algunas nubes dispersas. La humedad alcanzará hasta un 63% y los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. A pesar de las nubes, no se prevé lluvia, por lo que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 0%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Con el avance del día, el clima continuará mostrando cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán a 22°C en la tarde. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando los 26 km/h. Asimismo, la humedad no cambiará drásticamente, manteniéndose en un rango cómodo.

Para los observadores astronómicos, la salida del sol será a las 08:04, y el atardecer está programado para las 18:29. La luna, por su parte, saldrá a las 17:49. Por lo tanto, será un buen día para disfrutar de las actividades al aire libre en Santiago del Estero, siempre y cuando no se necesite protección adicional contra el frío del amanecer.