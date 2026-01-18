Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 18 de enero de 2026
Clima hoy
El clima hoy en Tierra Del Fuego promete ser variado. Durante la mañana, se anticipa un clima parcialmente nuboso, con temperaturas que pueden llegar a un mínimo de -0.6°C. La sensación de frescura se verá incrementada por vientos moderados que soplarán a una velocidad máxima de 36 km/h, aportando una brisa constante. La humedad relativa será elevada, alcanzando hasta el 98%, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, alrededor del 7%. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar una capa adicional de abrigo y mantenerse hidratados ya que los vientos pueden dar una sensación térmica más fría de lo habitual.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
En la tarde y noche, Tierra Del Fuego continuará con cielos parcialmente nubosos y posibles claros ocasionales. La temperatura esperada en este periodo alcanzará un máximo cercano a los 2.9°C. Los vientos seguirán presentes, con una intensidad máxima de 36 km/h, otorgando un clima algo ventoso, especialmente en áreas elevadas y costeras. Si bien la posibilidad de lluvias es reducida, no se descarta algún chubasco ocasional. La humedad seguirá siendo notable, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja. A medida que avanza la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, proporcionando un entorno ideal para las actividades nocturnas al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026
Para los amantes de las observaciones astronómicas, hoy el sol realizará su salida a las 09:54 y se ocultará a las 17:12. Es un momento propicio para disfrutar de las vistas del amanecer y atardecer, aprovechando los intervalos de nubosidad que embellecen el horizonte. Prepárese para capturar vistas únicas del cielo.