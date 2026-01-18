El clima hoy en Tierra Del Fuego promete ser variado. Durante la mañana, se anticipa un clima parcialmente nuboso, con temperaturas que pueden llegar a un mínimo de -0.6°C. La sensación de frescura se verá incrementada por vientos moderados que soplarán a una velocidad máxima de 36 km/h, aportando una brisa constante. La humedad relativa será elevada, alcanzando hasta el 98%, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, alrededor del 7%. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar una capa adicional de abrigo y mantenerse hidratados ya que los vientos pueden dar una sensación térmica más fría de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, Tierra Del Fuego continuará con cielos parcialmente nubosos y posibles claros ocasionales. La temperatura esperada en este periodo alcanzará un máximo cercano a los 2.9°C. Los vientos seguirán presentes, con una intensidad máxima de 36 km/h, otorgando un clima algo ventoso, especialmente en áreas elevadas y costeras. Si bien la posibilidad de lluvias es reducida, no se descarta algún chubasco ocasional. La humedad seguirá siendo notable, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja. A medida que avanza la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, proporcionando un entorno ideal para las actividades nocturnas al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, hoy el sol realizará su salida a las 09:54 y se ocultará a las 17:12. Es un momento propicio para disfrutar de las vistas del amanecer y atardecer, aprovechando los intervalos de nubosidad que embellecen el horizonte. Prepárese para capturar vistas únicas del cielo.