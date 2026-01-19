Resumen del día en Buenos Aires

Hoy, lunes 19 de enero de 2026, en Buenos Aires, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas iniciarán alrededor de los 5.6°C y llegarán a los 15.7°C. La clima se mantendrá sin precipitaciones significativas, con una humedad del 92% y vientos que podrían alcanzar los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, se espera que las temperaturas continúen entre los 5.6°C y 15.7°C, sin cambios drásticos en el clima. La cobertura nubosa seguirá predominando, pero sin lluvias en el pronóstico. A medida que caiga la noche, el clima permanecerá estable, con el viento alcanzando velocidades de hasta 21 km/h.