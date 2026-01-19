Hoy, en Córdoba, el clima de la mañana se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 7.3°C. Las ráfagas de viento serán moderadas, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. La humedad rondará el 50%, ofreciendo una mañana fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 21.9°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, mientras que el viento podría intensificarse levemente con velocidades máximas acercándose a los 19 km/h. En la noche, las temperaturas descenderán suavemente, y la humedad se mantendrá estable, garantizando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas para este lunes 19 de enero de 2026

De acuerdo con las predicciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 07:42 AM y el atardecer se producirá a las 06:21 PM. Se espera una fase lunar creciente, ideal para observar el cielo con claridad.