En la mañana de hoy, el clima en Corrientes será mayormente nuboso con una temperatura mínima de 8.2°C. La humedad alcanzará un nivel máximo del 44%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h. Se espera un ambiente fresco con baja probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el tiempo en Corrientes continuará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán ligeramente, llegando a un máximo de 18.8°C. Aunque no se esperan lluvias, los vientos podrían incrementarse, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. La visibilidad será óptima, ideal para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda vestir en capas debido al cambio de temperaturas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

El amanecer está previsto para las 07:42 y el atardecer ocurrirá a las 18:08. Las condiciones meteorológicas del día permiten disfrutar de un día mayormente cubierto por nubes con momentos de sol, brindando un balance perfecto entre sombra y luz natural.