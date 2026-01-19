Hoy en La Rioja, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C, lo que sugiere un comienzo fresco del día. En cuanto al viento, se espera que sople con una velocidad moderada de hasta 10 km/h, manteniendo la sensación de frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las temperaturas crecerán progresivamente hasta alcanzar un máximo de 21.1°C. Con esta subida térmica, el ambiente se tornará más cálido pero sin llegar a extremos. No se esperan precipitaciones significativas durante el día, manteniendo las condiciones secas hasta la noche. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, acercándose al 70%, ofreciendo una atmósfera húmeda y templada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

El amanecer en La Rioja se producirá a las 08:18, mientras que el sol se pondrá a las 18:35, proporcionando un día suficiente para disfrutar las tareas diurnas, aunque el cielo nuboso podría limitar la visibilidad del sol en algunos momentos.