Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 19 de enero de 2026
Clima Hoy
Hoy en La Rioja, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C, lo que sugiere un comienzo fresco del día. En cuanto al viento, se espera que sople con una velocidad moderada de hasta 10 km/h, manteniendo la sensación de frescor matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
Por la tarde, las temperaturas crecerán progresivamente hasta alcanzar un máximo de 21.1°C. Con esta subida térmica, el ambiente se tornará más cálido pero sin llegar a extremos. No se esperan precipitaciones significativas durante el día, manteniendo las condiciones secas hasta la noche. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, acercándose al 70%, ofreciendo una atmósfera húmeda y templada.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026
El amanecer en La Rioja se producirá a las 08:18, mientras que el sol se pondrá a las 18:35, proporcionando un día suficiente para disfrutar las tareas diurnas, aunque el cielo nuboso podría limitar la visibilidad del sol en algunos momentos.