Hoy en Mendoza, el clima nos ofrece una jornada con parcialmente nublado en la mañana. Las temperaturas estarán entre los 6.6°C y los 17.5°C, proporcionando una sensación fresca. Durante la jornada, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, por lo que se recomienda una vestimenta adecuada para evitar el enfriamiento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al avanzar la tarde y entrada la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con una ligera caída en las temperaturas hacia la noche. La humedad, con picos del 62%, podría hacer que el ambiente se sienta más denso. Se espera que los vientos varíen, alcanzando hasta 18 km/h en ciertos momentos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

Para aquellos interesados en más detalles astronómicos, el amanecer se producirá a eso de las 08:34, mientras que el atardecer será a las 18:35, ofreciendo un buen margen para disfrutar del día al aire libre.