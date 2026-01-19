Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 19 de enero de 2026
Clima Diario
Hoy en Mendoza, el clima nos ofrece una jornada con parcialmente nublado en la mañana. Las temperaturas estarán entre los 6.6°C y los 17.5°C, proporcionando una sensación fresca. Durante la jornada, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, por lo que se recomienda una vestimenta adecuada para evitar el enfriamiento.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Al avanzar la tarde y entrada la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con una ligera caída en las temperaturas hacia la noche. La humedad, con picos del 62%, podría hacer que el ambiente se sienta más denso. Se espera que los vientos varíen, alcanzando hasta 18 km/h en ciertos momentos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026
Para aquellos interesados en más detalles astronómicos, el amanecer se producirá a eso de las 08:34, mientras que el atardecer será a las 18:35, ofreciendo un buen margen para disfrutar del día al aire libre.