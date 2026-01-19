Este lunes 19 de enero de 2026, el clima en Misiones se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, proporcionando una sensación de fresco al inicio del día. La probabilidad de precipitación no se espera, lo que garantizará una jornada tranquila en cuanto a lluvias. En cuanto a la humedad, alcanzará un nivel máximo del 97%, lo cual podría generar una percepción térmica algo más elevada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas con temperaturas tomando un leve ascenso hasta llegar a un máximo de 18.2°C. Los vientos tendrán una velocidad media aproximada de 8 km/h, proporcionando un ambiente moderadamente ventilado. Hacia la noche, se espera que la nubosidad continúe disminuyendo, estableciendo un clima agradable para cerrar el día.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Misiones está previsto para las 06:56, mientras que el ocaso acontecerá a las 17:57. Estos horarios son perfectos para organizar cualquier actividad relacionada con la contemplación del cielo.