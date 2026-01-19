Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con parcial nubosidad durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en alrededor de 3.4°C. La probabilidad de lluvia es baja, alrededor del 0%, lo que ofrece un día seco para las actividades al aire libre. El viento soplará con moderación desde el norte alcanzando velocidades de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, se mantendrá un cielo parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 7.3°C en su punto máximo. Las condiciones generales se mantendrán estables, sin previsiones de lluvia. Hacia la noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto, manteniendo un ambiente fresco. Los vientos continuarán siendo moderados, con rachas ocasionales.

Mantenerse al tanto de las condiciones climáticas puede ayudar a planificar mejor las actividades del día.