Hoy en Buenos Aires, la jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 5.6°C y pueden alcanzar una máxima de 15.7°C. Se espera una clima típico de invierno, sin precipitaciones significativas durante la mañana. Recomendamos salir abrigados y aprovechar las primeras horas del día para realizar actividades al aire libre, ya que los vientos, que alcanzarán hasta 21 km/h, podrían incrementar la sensación térmica de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, persistiendo las condiciones frescas. El viento seguirá soplando ligero con rachas alcanzando los 21 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá gradualmente pero el cielo se despejará, ofreciendo un cierre de día estable y sin lluvias.

Observación: El análisis meteorológico indica un día sin precipitaciones, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.