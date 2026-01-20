Este martes 20 de enero de 2026, las condiciones del clima en Chubut serán variadas. En la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 7.3°C. Se espera que el viento sople a una velocidad máxima media de 31 km/h, mientras que la humedad relativa alcanzará un nivel significativo. No se anticipa precipitación, lo que indica un ambiente seco en este tramo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, las temperaturas experimentarían un leve aumento, alcanzando un máximo de 14.7°C. El cielo permanecerá en su mayoría despejado, lo que brinda una atmósfera clara y sin precipitaciones. Los vientos continuarán siendo notorios, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h. Para quienes gustan de la observación astronómica, podrían disfrutar de una visibilidad bastante buena debido a la ausencia de nubosidad.

Observaciones astronómicas para hoy en Chubut

La salida del sol está programada para las 08:49 y se pondrá a las 17:51. En cuanto a la luna, se espera su salida a las 16:57 y la puesta a las 08:28 del día siguiente. Estos eventos astronómicos ofrecen una oportunidad ideal para aquellas personas interesadas en la fotografía paisajística y la observación estelar.