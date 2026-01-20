Esta día en Ciudad De Buenos Aires, se espera un clima con nubes parciales y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 8.6°C y una máxima de 16°C. A lo largo de la mañana, las condiciones serán mayormente frescas con probabilidades de lluvias escasas. La humedad se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde y lleguemos a la noche, las temperaturas se mantendrán moderadas. La fuerza de viento comenzará a incrementar, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. El clima se espera que continúe nublado, pero las lluvias no deberían ser significativas, dando paso a una noche tranquila con un descenso ligero en la temperatura.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires será a las 07:57 y se espera el atardecer a las 17:50. Para los amantes de la astronomía, la fase lunar se acerca a su último cuarto, iluminando el cielo de la capital argentina y ofreciendo una vista espléndida de la luna en su fase menguante.