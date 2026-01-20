Hoy en Corrientes, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8.2°C y una máxima de 18.8°C. La humedad máxima se espera que alcance el 94% y los vientos tendrán una velocidad máxima de hasta 9 km/h, soplando desde el sureste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, el clima seguirá manteniéndose parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán en el mismo rango, facilitando un ambiente agradable para actividades al aire libre. No se espera lluvia, por lo que tendrá un clima óptimo para quienes deseen disfrutar de una noche al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

El sol se espera que salga a las 07:42 y se ponga alrededor de las 18:08.