Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 20 de enero de 2026
Clima diario
En Formosa esta mañana, el día se presenta con una situación parcialmente nubosa. Las temperaturas estarán alcanzando un máximo de 20.5°C a lo largo del día, comenzando desde una mínima de 7.9°C. La humedad relativa del aire será del 41%, favoreciendo a aquellos que se aventuran al aire libre durante las primeras horas. Es importante señalar que los vientos estarán soplando a una velocidad de hasta 17 km/h, lo que puede ser perceptible aunque no existe un riesgo significativo de lluvia durante este periodo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Por la tarde y noche, Formosa mantendrá condiciones similares a las de la mañana, con predominio de cielos parcialmente nubosos. La temperatura todavía oscilará en el rango de 7.9°C a 20.5°C. Se espera que el viento se mantenga con velocidades de alrededor de 17 km/h. Si tienes planes al aire libre, el tiempo será propicio para disfrutar, ya que no se esperan precipitaciones significativas, permitiendo que los eventos al aire libre se desarrollen sin complicaciones.