En Formosa esta mañana, el día se presenta con una situación parcialmente nubosa. Las temperaturas estarán alcanzando un máximo de 20.5°C a lo largo del día, comenzando desde una mínima de 7.9°C. La humedad relativa del aire será del 41%, favoreciendo a aquellos que se aventuran al aire libre durante las primeras horas. Es importante señalar que los vientos estarán soplando a una velocidad de hasta 17 km/h, lo que puede ser perceptible aunque no existe un riesgo significativo de lluvia durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, Formosa mantendrá condiciones similares a las de la mañana, con predominio de cielos parcialmente nubosos. La temperatura todavía oscilará en el rango de 7.9°C a 20.5°C. Se espera que el viento se mantenga con velocidades de alrededor de 17 km/h. Si tienes planes al aire libre, el tiempo será propicio para disfrutar, ya que no se esperan precipitaciones significativas, permitiendo que los eventos al aire libre se desarrollen sin complicaciones.