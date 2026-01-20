Hoy en Jujuy, el clima será bastante variado a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo despejado y temperaturas mínimas alrededor de los 4.2°C. Las probabilidades de precipitaciones son bajas, y la humedad relativa será del 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo agradables, alcanzando una temperatura máxima cercana a los 18.4°C. Los vientos serán moderados, con ráfagas de hasta 13 km/h, mientras que la humedad aumentará ligeramente al 85%.

El clima invita a disfrutar de actividades al aire libre.

