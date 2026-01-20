En La Pampa se espera un día parcialmente nuboso con un clima variable. La temperatura mínima será de alrededor de 7.1°C por la mañana y se prevé que la máxima alcance los 18.4°C. La mañana estará mayormente despejada con vientos que alcanzan velocidades de hasta 14 km/h. La humedad relativa será de un máximo del 79%, lo que puede incrementar la sensación térmica. Para más detalles, consulta el clima aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán los 18.4°C. Los vientos seguirán soplando a una media máxima de 14 km/h, mientras que la humedad mantendrá su presencia con un 79%.

Observaciones astronómicas para hoy en La Pampa

El amanecer está previsto para las 08:25, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:08. Además, es interesante notar que la luna alcanzará su fase de creciente con su ascenso a las 07:59. Estas observaciones brindan un gran momento para observar el cielo diurno y sus cambios inmediatos. Es importante recordar que la visibilidad durante estas horas podría verse afectada por las condiciones nubosas.