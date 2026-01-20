Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este martes 20 de enero de 2026
Clima actual
En la mañana de hoy, el clima en Misiones se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas serán frescas, con una mínima de 6.8°C, asegurando un comienzo de día que invita a abrigarse. Los vientos soplarán de manera moderada, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que añadirá una sensación refrescante en el aire.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Para la tarde, se prevé que las máximas alcancen los 18.2°C. El cielo continuará con su aspecto nuboso y las probabilidades de precipitaciones permanecen bajas, por lo que se espera una jornada mayormente seca. Es importante considerar que la humedad relativa estará en torno al 51%, proporcionando un ambiente agradable. La noche traerá consigo un ligero descenso de temperatura, y el viento se mantendrá constante a unos 10 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026
Hoy el sol salió a las 06:56 y se ocultará a las 17:57, proporcionando un día de duración moderada ideal para las actividades al aire libre durante las horas de luz.