En la mañana de hoy, el clima en Misiones se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas serán frescas, con una mínima de 6.8°C, asegurando un comienzo de día que invita a abrigarse. Los vientos soplarán de manera moderada, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, lo que añadirá una sensación refrescante en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde, se prevé que las máximas alcancen los 18.2°C. El cielo continuará con su aspecto nuboso y las probabilidades de precipitaciones permanecen bajas, por lo que se espera una jornada mayormente seca. Es importante considerar que la humedad relativa estará en torno al 51%, proporcionando un ambiente agradable. La noche traerá consigo un ligero descenso de temperatura, y el viento se mantendrá constante a unos 10 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

Hoy el sol salió a las 06:56 y se ocultará a las 17:57, proporcionando un día de duración moderada ideal para las actividades al aire libre durante las horas de luz.