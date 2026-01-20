Hoy, el clima en Río Negro presenta condiciones mayormente favorables. Durante la mañana, se anticipan temperaturas mínimas alrededor de 6.8°C con cielos parcialmente nubosos. La humedad estará en el rango del 82%, proporcionando un ambiente relativamente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y noche, el termómetro podría alcanzar una temperatura máxima de 17.1°C. Se espera que el cielo continúe con intervalos nubosos, pero sin precipitaciones significativas. Los vientos podrían alcanzar una velocidad media de hasta 22 km/h, asegurando una circulación de aire constante.

Este día luce ideal para actividades al aire libre debido a las óptimas condiciones atmosféricas. Sin embargo, es aconsejable llevar una capa adicional, ya que la sensación térmica puede ser ligeramente inferior, principalmente durante las primeras horas del día.