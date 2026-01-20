Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 20 de enero de 2026
Pronóstico climático
Hoy, el clima en Río Negro presenta condiciones mayormente favorables. Durante la mañana, se anticipan temperaturas mínimas alrededor de 6.8°C con cielos parcialmente nubosos. La humedad estará en el rango del 82%, proporcionando un ambiente relativamente fresco y agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Por la tarde y noche, el termómetro podría alcanzar una temperatura máxima de 17.1°C. Se espera que el cielo continúe con intervalos nubosos, pero sin precipitaciones significativas. Los vientos podrían alcanzar una velocidad media de hasta 22 km/h, asegurando una circulación de aire constante.
Este día luce ideal para actividades al aire libre debido a las óptimas condiciones atmosféricas. Sin embargo, es aconsejable llevar una capa adicional, ya que la sensación térmica puede ser ligeramente inferior, principalmente durante las primeras horas del día.