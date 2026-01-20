Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 20 de enero de 2026
Pronóstico del tiempo para hoy en San Luis
En la mañana de hoy, San Luis se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán oscilando entre los 7.5°C como mínima. Se espera que el viento sople a una velocidad media de 5.3 mph, lo que mantendrá el ambiente fresco. La sensación de humedad será moderada, alcanzando el 42%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde y la noche, el clima en San Luis continuará parcialmente nuboso. La temperatura subirá hasta una máxima de 17.7°C. Se espera que los vientos se intensifiquen ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. La humedad remanente no presentará variaciones significativas, asegurando una noche relativamente agradable.