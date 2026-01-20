Pronóstico del tiempo para hoy en San Luis

En la mañana de hoy, San Luis se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán oscilando entre los 7.5°C como mínima. Se espera que el viento sople a una velocidad media de 5.3 mph, lo que mantendrá el ambiente fresco. La sensación de humedad será moderada, alcanzando el 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y la noche, el clima en San Luis continuará parcialmente nuboso. La temperatura subirá hasta una máxima de 17.7°C. Se espera que los vientos se intensifiquen ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. La humedad remanente no presentará variaciones significativas, asegurando una noche relativamente agradable.