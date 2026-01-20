Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 20 de enero de 2026
Clima Diario
Pronóstico del Clima en Santa Cruz
El tiempo en Santa Cruz para la mañana de hoy, martes 20 de enero, se presenta parcialmente nuboso con una temperatura mínima que rondará los 3.4°C. Aunque el día comenzará frío, la máxima alcanzará los 7.3°C.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso. No se espera precipitaciones significativas, con el viento soplando a una velocidad promedio de 25 km/h. Humedad estará en torno al 80%, creando una sensación térmica más fresca. Se recomienda llevar una campera ligera para abrigarse adecuadamente.
El viento puede alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h, por lo que se aconseja precaución en espacios abiertos.