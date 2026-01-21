Condiciones climáticas para hoy

Hoy en Buenos Aires, se pronostica un clima con nubes dispersas durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 5.6°C y 15.7°C. La humidad alcanzará un 92% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en algunas áreas de la ciudad. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán los 15.7°C. Se recomienda llevar un abrigo ligero al salir, especialmente hacia el atardecer. Por la noche, las condiciones se mantendrán estables y despejadas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupación por lluvias o cambios abruptos de temperatura.