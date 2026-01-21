Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 21 de enero de 2026
Predicción Climática
Condiciones climáticas para hoy
Hoy en Buenos Aires, se pronostica un clima con nubes dispersas durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 5.6°C y 15.7°C. La humidad alcanzará un 92% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en algunas áreas de la ciudad. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En la tarde, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán los 15.7°C. Se recomienda llevar un abrigo ligero al salir, especialmente hacia el atardecer. Por la noche, las condiciones se mantendrán estables y despejadas, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupación por lluvias o cambios abruptos de temperatura.