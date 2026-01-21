Hoy, los habitantes de Catamarca se despertarán con un clima agradable con temperaturas mínimas de 6.4°C. El cielo se presentará con un semblante parcialmente nuboso durante toda la mañana. Los catamarqueños podrán disfrutar de temperaturas máximas rondando los 23.7°C, proporcionando un clima templado para iniciar la jornada. Los vientos se mantendrán constantes, registrando una velocidad media de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance el día, el cielo seguirá ofreciendo vistas parcialmente nubosas. La noche también mantendrá temperaturas agradables, si bien la sensación térmica podría descender ligeramente. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día en su mayoría seco. La humedad alcanzará un pico del 65%, por lo tanto, se sugiere mantenerse bien hidratado durante toda la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Para los interesados en la astronomía, el amanecer está previsto para las 08:12 AM, mientras que el atardecer se dará a las 06:33 PM. Estos tiempos son ideales para aprovechar al máximo las actividades al aire libre durante el día.