Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, se espera un clima con predominancia de cielos parcialmente nublados. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.6°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Será un día ideal para quienes disfrutan del aire limpio y una brisa suave, que acompañará la jornada con vientos de hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Entrando en la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C. La presencia de nubes persistirá, pero sin precipitaciones previstas. Este es un buen momento para actividades al aire libre, ya que el riesgo de lluvias es nulo. Por la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo las mismas, asegurando una jornada sin sorpresas. La humedad relativa alcanzará un máximo del 78%, lo cual es cómodo para la mayoría de las personas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

El amanecer será a las 07:57, mientras que el atardecer está previsto para las 17:50. Estos tiempos ofrecen una buena cantidad de horas de luz para disfrutar del día plenamente.