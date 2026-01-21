El clima para este miércoles 21 de enero de 2026 en Córdoba se presenta con un estado mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frías en las primeras horas del día, alcanzando un mínimo de 7.3°C. La humedad se estimará en un 54%, proporcionando una sensación de frescura matinal. Los vientos soplarán desde el este con una moderada velocidad media de 19 km/h, sumando un aire de frescura a la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima cambiará a un estado parcialmente nuboso. Se prevé que la temperatura máxima alcance los 21.9°C, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. Los vientos continuarán estables con ráfagas ocasionales, y la humedad se mantendrá en torno al 54%. Este patrón climático persistirá hasta el atardecer, ofreciendo un refugio ideal para quienes disfruten de paseos vespertinos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Respecto a las observaciones astronómicas de este miércoles, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:21, dando espacio a una noche apacible perfecta para actividades bajo las estrellas.