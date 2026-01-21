Esta mañana en Formosa se presenta con un clima estable y cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas registradas alcanzarán los 7.9°C, un ambiente relativamente fresco para iniciar el día. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 17 km/h, siendo moderados y provenientes en su mayoría del sureste, mientras la humedad relativa alcanzará el 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando los 20.5°C como máximo. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo la entrada de mayor radiación solar. Sin embargo, por la noche, las condiciones volverán a enfriarse ligeramente, pero sin precipitaciones esperadas. El viento tenderá a disminuir a una velocidad de 9 km/h al final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

El amanecer en Formosa será a las 7:37 AM, permitiendo el disfrute del inicio del día desde temprano. Por otro lado, el atardecer tendrá lugar a las 6:08 PM, cuando el sol se esconda en el horizonte occidental.