Pronóstico matutino para Jujuy

En la mañana de este miércoles 21 de enero, Jujuy estará bajo un cielo parcialmente nuboso, acompañando a una temperatura mínima de 4.2°C. El viento se mantendrá con una velocidad que podría alcanzar los 10 km/h. La humedad esperada es del 46%, lo que podría sumar algo de frescura a la jornada matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance la tarde, el clima en Jujuy se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán hasta un máximo de 18.4°C. Durante este período, el viento podría incrementar su velocidad con ráfagas llegando a los 22 km/h. Para quienes disfruten de la actividad al aire libre, es un buen momento para salir, aunque se recomienda mantener una chaqueta ligera a mano.