Hoy en Mendoza, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas tendrán una mínima de 6.6°C y se anticipa que suban hasta un máximo de 17.5°C. Este rango de temperaturas, combinado con vientos moderados, ofrecerá un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. La máxima velocidad del viento llegará a 11 km/h, proporcionando un leve refresco que será bien recibido.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares, con intervalos de nubes que podrían aumentar ligeramente a medida que avance el día. El índice de humedad llegará al 62%, lo cual es un indicativo de que el aire se mantendrá relativamente seco. Si bien no se prevé lluvia en el pronóstico de hoy, es importante estar preparados para cualquier cambio en el clima en Mendoza.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 8:34 AM, mientras que el ocaso será a las 6:35 PM. El tiempo entre el alba y el crepúsculo será ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente para contemplar las vistas del horizonte que Mendoza tiene para ofrecer.