miércoles, 21 de enero de 2026, 06:05

Pronóstico del clima para hoy en Santa Cruz

El clima en Santa Cruz inicia hoy con un panorama parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas alcanzarán un mínimo de 3.4°C, ajustando el leve frescor de las primeras horas del día. Se prevé una leve brisa proveniente del noreste, con una media de 25 km/h, la cual traerá consigo una sensación de fresco agradable en comparación al día anterior. La humedad en el ambiente será bastante marcada, alcanzando un 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Con el transcurso del día, la máxima rondará los 7.3°C, lo cual es moderadamente fresco para esta época del año. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, aunque no se espera ninguna precipitación significativa. Hacia la noche, el viento amainará, manteniendo una velocidad constante, mientras que el nivel de nubes podría ofrecer alguna vista del atardecer hacia el oeste.

En general, el día será apto para actividades al aire libre, sin mayores contratiempos meteorológicos, a excepción de la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas.