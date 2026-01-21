Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 21 de enero de 2026, 06:06

Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero

En Santiago Del Estero, el clima de hoy será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 9.5°C. Se prevé que las temperaturas aumenten gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22°C. El viento soplará desde el este con una velocidad media de 18 km/h, aportando un leve frescor al ambiente matutino. La humedad relativa del aire se mantendrá alta, rondando el 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde, continuaremos con un cielo parcialmente nuboso, lo que permitirá algunos momentos de mayor claridad. Las temperaturas se mantendrán cálidas, rondando los 22°C. Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender levemente, haciendo que el ambiente sea más agradable. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 26 km/h, especialmente cerca del anochecer.