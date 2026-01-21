Pronóstico del tiempo para hoy en Tierra Del Fuego

En Tierra Del Fuego, el clima para esta mañana del miércoles 21 de enero de 2026 se presenta con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas alcanzarán apenas los -0.6°C, mientras que se espera una humedad alta en el aire, con 99% de humedad relativa. El viento soplará con una intensidad considerable, alcanzando hasta 17 km/h, lo cual mantendrá la sensación térmica bastante fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, se anticipa que el cielo permanecerá parcialmente nublado. La temperatura máxima no llegará muy lejos, situándose alrededor de los 2.9°C. No se esperan precipitaciones significativas, manteniendo el clima bastante seco, aunque la humedad seguirá siendo notoria. Los vientos continuarán en la misma línea, sin intensificarse demasiado.