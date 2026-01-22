Hoy en Catamarca, el clima estará mayormente estable en la mañana con temperaturas mínimas de 6.4°C. Se espera un cielo parcialmente cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las velocidades del viento alcanzarán una media de 16 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán siendo estables. Las temperaturas se elevarán a un máximo de 23.7°C. La humedad permanecerá alrededor del 65%, ofreciendo una atmósfera algo húmeda pero agradable. Los vientos permanecerían en su mayoría constantes, sin cambios significativos en su intensidad.