El clima en Chubut para la mañana de este jueves se presenta con un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán 7.3°C, mientras que los vientos del noreste soplarán con una media de 19 km/h. La humedad relativa se mantendrá en alrededor del 60%, garantizando un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

A medida que la tarde avance en Chubut, el cielo permanecerá nublado, pero no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas rondarán los 14.7°C, ofreciendo un respiro del frío matutino. Durante la noche, el clima seguirá fresco con un descenso de temperaturas, volviendo a un ambiente más fresco.

Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:49 y el atardecer para las 17:51, proporcionando varias horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre.