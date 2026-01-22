Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 22 de enero de 2026
Clima Chubut
El clima en Chubut para la mañana de este jueves se presenta con un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán 7.3°C, mientras que los vientos del noreste soplarán con una media de 19 km/h. La humedad relativa se mantendrá en alrededor del 60%, garantizando un ambiente fresco durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
A medida que la tarde avance en Chubut, el cielo permanecerá nublado, pero no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas rondarán los 14.7°C, ofreciendo un respiro del frío matutino. Durante la noche, el clima seguirá fresco con un descenso de temperaturas, volviendo a un ambiente más fresco.
Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:49 y el atardecer para las 17:51, proporcionando varias horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre.