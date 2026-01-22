Hoy en Corrientes, el clima presentará características variadas a lo largo del día. Durante la mañana, se espera una temperatura mínima de 8.2°C, con cielos parcialmente nubosos. La humedad máxima alcanzará el 94%, lo que podría dar una sensación más fresca. No se esperan precipitaciones importantes, lo cual es ideal para quienes deseen realizar actividades al aire libre durante las primeras horas del día. Los vientos serán leves, con una velocidad máxima alrededor de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde-noche, la temperatura máxima se elevará a 18.8°C. Se espera que el cielo continúe con algunas nubes, aunque sin precipitaciones significativas. La humedad comenzará a disminuir, ofreciendo una atmósfera más agradable para las actividades vespertinas. Los vientos seguirán soplando a una velocidad compatible con 9 km/h, asegurando un clima estable y sin cambios bruscos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 07:08, mientras que el atardecer llegará alrededor de las 18:08. Este conocimiento es crucial para quienes deseen maximizar sus horas de luz natural durante su día.