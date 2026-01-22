Hoy en Formosa, el clima será mayormente estable durante la mañana, con cielos que se mantendrán parcialmente nubosos. Las temperaturas durante este período experimentarán mínimos de 7.9°C, lo que proporciona un inicio de día bastante fresco. El viento soplará a una velocidad media de 5 km/h, ofreciendo una sensación de frescura que acompañará a los residentes al comenzar sus actividades.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde se prevé un incremento notable de la temperatura, alcanzando máximas de 20.5°C. El cielo continuará con su carácter parcialmente nuboso, pero el aumento de la humedad hasta un 96% podría entregar una tarde más humedecida. A pesar de que la probabilidad de lluvias es baja, es aconsejable mantenerse informado, especialmente si las condiciones climáticas cambian.

"Se espera un día agradable, aunque con algunas nubes pasajeras, lo que es típico del verano en Formosa."