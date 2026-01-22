Para esta mañana en Jujuy, se espera un clima con un cielo mayormente despejado y temperaturas mínimas cercanas a los 4°C. El viento podría alcanzar velocidades de hasta 10 km/h, asegurando una jornada fresca y agradable para quienes disfrutan del aire libre. No se pronostican lluvias, por lo que es un buen día para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nuboso con máximas de 18°C, ideal para disfrutar de paseos al aire libre. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán de nuevo a cifras más frescas, manteniéndose cercanas a los 10 km/h, lo que podría hacer aconsejable un abrigo ligero para quienes planeen actividades nocturnas. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

Hoy, el sol hará su presencia a las 08:01 horas y se despedirá a las 18:41 horas. Este será un día de larga duración, ofreciendo muchas horas de luz para disfrutar en exteriores, bajo cielos parcialmente despejados.