Hoy en La Pampa, el clima se presenta con características de clima templado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con nubes interfiriendo ocasionalmente en el paso del sol. La temperatura mínima esperada será de 7°C, mientras que la humedad alcanzará niveles considerables alrededor del 40%, lo que garantizará una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En horas de la tarde, las temperaturas ascenderán gradualmente hasta alcanzar los 18.4°C, ofreciendo un ambiente agradable para las actividades al aire libre, aunque las nubes continuarán presentes. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 29 km/h, lo cual podría generar algunas ráfagas en momentos puntuales del día.

Por la noche, la temperatura comenzará a descender y ya no se anticipan lluvias, permitiendo una noche generalmente tranquila.