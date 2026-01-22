Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 22 de enero de 2026
Clima de hoy
En La Rioja hoy, tendremos un día con clima clima parcialmente nuboso. La mañana comenzará fresca con temperaturas mínimas de 6°C y una humedad promedio del 40%. El viento soplará ligeramente a una velocidad máxima de 10 km/h, sintiéndose suave sobre la ciudad.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
Por la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, alcanzando temperaturas máximas de aproximadamente 21.1°C. El viento aumentará ligeramente su velocidad a 21 km/h, transportando la brisa del día hacia la noche. La humedad se mantendrá en torno al 40%, creando una sensación agradable en el ambiente. Se recomienda vestir ropa ligera, pero llevar un abrigo al final del día debido a la caída de la temperatura durante la noche.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026
Hoy, el sol hará su aparición en el cielo a las 08:18 y se esconderá a las 18:35, permitiendo disfrutar de un día con suficiente luz antes de que finalice.