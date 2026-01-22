En La Rioja hoy, tendremos un día con clima clima parcialmente nuboso. La mañana comenzará fresca con temperaturas mínimas de 6°C y una humedad promedio del 40%. El viento soplará ligeramente a una velocidad máxima de 10 km/h, sintiéndose suave sobre la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, alcanzando temperaturas máximas de aproximadamente 21.1°C. El viento aumentará ligeramente su velocidad a 21 km/h, transportando la brisa del día hacia la noche. La humedad se mantendrá en torno al 40%, creando una sensación agradable en el ambiente. Se recomienda vestir ropa ligera, pero llevar un abrigo al final del día debido a la caída de la temperatura durante la noche.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

Hoy, el sol hará su aparición en el cielo a las 08:18 y se esconderá a las 18:35, permitiendo disfrutar de un día con suficiente luz antes de que finalice.