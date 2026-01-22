El clima para hoy en Misiones

En Misiones esta mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso y una temperatura que rondará los 6.8°C como mínima. La sensación térmica podría ser menor dado que los vientos soplarán a una velocidad que podría alcanzar los 8 km/h. La humedad relativa se mantendrá en aproximadamente 51%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

A medida que avance el día, hacia la tarde y noche, el clima se presenta con más presencia de nubes, aunque sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 18.2°C. El viento continuará soplando a una velocidad media de 5 km/h, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas. Se prevé que la humedad aumente un poco, alcanzando un nivel del 97%.

Una tarde ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones adecuadas.